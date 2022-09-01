Глава государства призвал строить школы

Токаев заявил, что все средства, которые забрали у коррупционеров, нужно направить на строительство школ.

Для повышения привлекательности профессии педагога в последние годы государство сделало немало. Однако, в данном направлении все еще требуются положительные изменения.

Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.

Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.