Глава «Казмунайгаза» посетил Шымкентский НПЗ

На фоне дефицита дизтоплива, водители стали жаловаться на отсутствие бензина АИ 95. Магзум Мирзагалиев, прибыл с рабочим визитом на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод.

К слову, главе «КазМунайГаза» и вице-министру энергетики Асету Магауову, накануне вынесли строгий выговор за непринятие своевременных мер по обеспечению дизельным топливом. Мирзагалиев уверяет, что ГСМ вывозят из страны, и если незаконный вывоз топлива не прекратится, то все усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны.

Мирзагалиев провел совещание с участием руководства НПЗ и поручил вести тотальный контроль по работе переработки нефти.

«Отмечу, что Шымкентский НПЗ работает стабильно, на текущий момент полностью выполняет производственные планы, а по выработке дизтоплива идет с перевыполнением плана на 1100 тонн. Основными причинами текущей напряженной ситуации на рынке ГСМ являются существующий диспаритет цен на ГСМ по сравнению с соседними странами и большие перетоки производимых в Казахстане нефтепродуктов, особенно нелегального вывоза дизельного топлива», — сказал Магзум Мирзагалиев, глава НК «КазМунайГаз».

После осмотра Шымкентского НПЗ Мирзагалиев провел расширенное совещание, где работники завода рассказали, мол, у них все работает стабильно, даже перевыполняют план.

«Так, за 7 месяцев 2022 года на ПКОП переработано 3,6 млн тонн нефти, произведено бензина почти 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 1,1 млн тонн, авиатоплива – 204 тыс. тонн и другие нефтепродукты. При этом отметим, что за аналогичный период 2021 года на ПКОП было переработано почти 2,7 млн тонн нефти, произведено более 1 млн тонн автобензина, 779 тыс. тонн дизтоплива, 149 тыс. тонн авиакеросина», — сказал Ерболат Кожабаев, президент ТОО «ПКОП».

Руководству завода совместно с блоком переработки КМГ Мирзагалиев поручил подготовить необходимые материалы по вопросу нелегального вывоза нефтепродуктов, все документы, уже после, направят в уполномоченные госорганы.