Главное из послания народу Казахстана

О чем говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе послания народу Казахстана?

Теперь каждому казахстанскому ребенку на его индивидуальный счет будут поступать средства от инвестиционного дохода национального фонда, которые они затем смогут потратить на приобретение жилья или оплату обучения. Поднимут и минимальную заработную плату. А осенью в стране проведут президентские выборы.

Президент страны выступил с посланием народу Казахстана. Новость, которая, пожалуй больше всего порадовала казахстанцев, это то, что Касым-Жомарт Токаев поручил переводить часть доходов нацфонда на счета казахстанских детей до 18 лет. По словам Главы государства, каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны.

«Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе — «Национальный фонд — детям». Предлагаю отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия«, — говорит Касым-ЖомартТокаев, президент Республики Казахстан.

По достижении совершеннолетия, накопленную сумму казахстанцы смогут потратить на получение образование или покупку жилья. Эти средства, по словам президента, дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Говорили и о заработных платах казахстанцев. Минимальную зарплату повысят.

«Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан. Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную — до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов», — говорит Касым-ЖомартТокаев, президент Республики Казахстан.

Говорили о наболевшем — пенсионном возрасте. Недавно по всей стране прошли мирные митинги женщин, которые просят понизить им пенсионный возраст до 58 лет.

«Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года«, — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Пока неизвестно как именно будет реализован механизм, какие суммы будут дополнительно предусмотрены в бюджете и будет ли повышаться пенсионный возраст после 2028 года. Говорил Касым-Жомарт Токаев и о президентстве. Глава страны предложил ввести систему однократного президентства. Президентский мандат должен составлять 7 лет с запретом на переизбрание.

«На чем базируется эта инициатива: с одной стороны, 7 лет – достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой – ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», — сказал президент.

И по этому поводу Касым-Жомарт Кемелевич предложил провести президентские выборы. Они пройдут уже этой осенью. Затронули и тему неприличной роскоши. По словам президента, на нее нужно ввести налог. Его планируют взимать при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств. Налог на роскошь не затронет средний класс. А еще Токаев объявил об амнистии для участников январских событий. Она не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков и обвиняемых в госизмене.

«Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январского события», — говорит Касым-ЖомартТокаев, президент Республики Казахстан.

А еще президент предложил перевести борьбу с синтетическими наркотиками в разряд общенациональной. По его словам, за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз.

«Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер», — говорит Касым-ЖомартТокаев, президент Республики Казахстан.

Глава страны поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Отдельное внимание уделить телефонному и интернет-мошенничеству. И повышать правовую и финансовую грамотность граждан.