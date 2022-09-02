Хватает ли казахстанским пенсионерам пенсий

Казахстанцам постепенно будут поднимать размер пенсии. К 2025 году совокупную пенсию повысят на 27%.

Эта мера коснется всех казахстанских пенсионеров. Вот только специалисты говорят, этого не хватит. Даже сейчас пенсионеры живут от пенсии до пенсии, и большую часть своих доходов тратят на продукты питания, которые дорожают каждый месяц.

Уже со следующего года казахстанцы станут получать большую пенсию. О повышении пенсии рассказали в министерстве труда и соцзащиты. К 2027 году минимальная базовая пенсия будет составлять 70% от прожиточного минимума, максимальная — 120%. Средняя базовая пенсия будет расти каждый год в среднем на 13%. Эта мера коснётся всех 2 миллионов казахстанских пенсионеров.

«Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%, в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения», — рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения РК.

Если раньше казахстанцы мечтали о выходе на пенсию, то сейчас хотят поработать как можно дольше. Пожилые люди сетуют, пенсия сейчас маленькая, и на жизнь хватает впритык, а зарплата хоть немного, но больше.

«У меня с добавками 125 тысяч тенге, маловато, сейчас потому что все дорого», — говорит пенсионерка.

«145 тысяч тенге, на жизнь хватает, пойдет«, — говорит женщина.

«120 тысяч тенге, ну на хлеб хватает«, — говорит жительница Шымкента.

Пенсия в Казахстане стабильно ниже средней заработной платы по стране. И если рядовые казахстанцы, по последним исследованиям, тратят на продукты питания половину своих доходов, то пенсионеры, говорят экономисты, и того больше 70-80%. А ведь нужно и за комуслуги платить, и лекарства покупать, не говоря уже о покупке одежды и недоступных для казахстанских пожилых людей путешествиях.

«Учитывая то что у нас уровень инфляции на продукты питания всегда выше в последние годы, де-факто официально годовая инфляция на продовольствие составила 19-20%, то если это продолжится, высокий уровень инфляции, то той индексации ее не хватит», — говорит Арман Байганов, экономист.

Цены на продукты питания продолжат расти, говорит специалист. На это традиционно повлияет рост заработных плат у бюджетников. Так учителям уже в следующем году планируют повысить зарплату на четверть. А значит казахстанцам стоит ждать скачка цен на продовольствие. Пенсионерам в этом случае придется надеяться на помощь детей, а одиноким пожилым людям, затянуть пояса еще туже.