Иностранец пытался пронести наркотики в Казахстан

Задержать злоумышленника на границе помогла служебная собака по кличке Икар.

Инцидент произошел на пропускном терминале приграничного поста «Атамекен». Гражданина Узбекистана, который пытался пронести с собой наркотики на территорию Казахстана, задержали полицейские Туркестанской области. Вывести на чистую воду нарушителя помог служебный пёс. При обыске у мужчины обнаружили полиэтиленовый свёрток с «сюрпризом».

Экспертиза показала, что это была марихуана аккуратно упакованная в пакет. Как сообщили полицейские, задержать его удалось уже в тот момент, когда в паспорт ставили штамп.

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. Как выяснилось, мужчина прибыл в Казахстан с целью работы.