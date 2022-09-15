Как оформить пособие по рождению ребенка

Более 13 тысяч пособий по рождению ребенка и уходу за ним оформили онлайн.

В шымкентском филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» рассказали, как подать заявку на пособие по рождению ребенка и выплаты по уходу за ним.

Сейчас сделать это можно в один клик — через банковские приложения Halyk Homebank и Kaspi.kz. Благодаря этому молодым мамам не нужно ходить в ЦОН. На сегодняшний день более 13 104 мамы в Шымкенте оформили пособия по рождению ребенка и по уходу за ним с помощью SMS и через приложение банков.

Чтобы оформить пособие необходимо зайти в мобильные приложения Halyk Homebank или Kaspi.kz. Далее в разделе «Госуслуги» выбрать пособие по рождению ребенка или по уходу за ним. Необходимо заполнить данные и подтвердить заявление.

После отправки заявки вы получите PUSH-уведомление и SMS о результате рассмотрения и назначенной сумме выплат.

«Ранее подать заявку на пособия можно было через ЦОН, через электронный портал eGov.kz, либо через контакт-центр 1414. Теперь молодые мамы могут оформить пособие через приложение банков. Также у нас внедрен экстерриториальный принцип. Это позволит оформить пособия по рождению ребёнка и уходу за ним можно вне зависимости от прописки. Так они смогут оформить пособия без лишних переживаний и забот»,— рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Оформить услугу можно бесплатно и в любое время в течение года после рождения ребенка.