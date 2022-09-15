Как попадают в сексуальное рабство

14 девушек, в том числе несовершеннолетних заставляли заниматься проституцией в Шымкенте, Туркестане и Таразе.

Притоном заведовала ОПГ, которой руководили три сестры. Своих жертв они находили в социальных сетях, а затем запугивали, заставляли употреблять наркотики и заниматься торговлей телом. Это не первое громкое дело в Шымкенте. В прошлом году осудили ОПГ, которая продавала девушек в сексуальное рабство в Королевство Бахрейн.

Эльмира, чье имя мы изменили, полгода была в сексуальном рабстве. Сначала девушку пытались вывезти в Дубай. Эльмира познакомилась с парнем, который помог ей сбежать и подсадил на наркотики. Чтобы заработать на дозу мужчина заставлял девушку торговать телом, а затем привез в Шымкент и вовсе продал в притон.

Эльмира рассказывает, ее даже отпускали к родителям, но зависимость от наркотиков заставляла вернуться в секс-индустрию.

«Меня заставляли спать с мужчинами за дозу, я жила там, но иногда возвращалась домой. Но однажды я узнала, что родители продали дом и эти деньги я забрала себе, но им не призналась. Но правда вскрылась. И мне пришлось признаться, что я зависима от наркотиков и меня эксплуатируют. Мне было невыносимо стыдно признаться в этом, но я понимала что другого выхода уже не было», — говорит Эльмира.

14 девушек в Шымкенте вызволили из сексуального рабства. Шестеро из них — несовершеннолетние. Их держали на съемных квартирах, а иногда в гостиницах и саунах, где заставляли заниматься проституцией. Торговлю людьми развернули 11 человек. Во главе притона стояли три родные сестры. Угрозами и шантажом, штрафами за малейшие провинности девушек принуждали к употреблению наркотиков и проституции за вознаграждение. Вербовали девушек, находили через социальные сети. Им предлагали работу с хорошим доходом и гибким графиком, а когда те соглашались, принуждали к торговле телом. Выйти из этого порочного круга самостоятельно девушки не могли.

«Установлено, что молодых девушек вербовали через социальные сети, предлагая высокие заработные платы и хорошие условия работы. В настоящее время установлено 14 потерпевших, в том числе 6 несовершеннолетних. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье Создание и руководство в ОПГ, а равно и участие в ней, торговля людьми и вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притон и содержание и сводничество. Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей», — говорит Нурбол Ашакулов, оперуполномоченный ДБОП МВД РК.

Организаторы были уверены в своей безнаказанности настолько, что ездили к родителям девушек, где убеждали родственников, что их дочери работают нянечками. На торговле телом преступникам удалось заработать не меньше 150 млн тенге. По словам специалистов центра «Сана Сезым», чаще всего, попав в сексуальное рабство, девушек снимают на фото или видео и шантажируют, а еще нередко подсаживают на наркотики, нередко применяют насилие, поэтому вырваться из такого порочного круга сложно.

«Человека вообще могут лишить жизни, потому что сроки не маленькие за такое преступление, желательно передать информацию, учитывая, что человек не добровольно занимается этой деятельностью, а его принуждают к этому, в данной ситуации он пострадавший, ни в коем случае не нарушитель, как им говорят», — говорит Раушан Худайшукурова, координатор проекта по противодействию торговле людьми ПЦЖИ «Сана Сезым».

От этого не застрахован никто. Не доверять ни друзьям ни даже родственникам проверять все договоры у юристов и не бояться обращаться за помощью, к родным, в полицию или общественные организации.