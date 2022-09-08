Как защитить себя от туберкулеза

Житель Кокшетау лечится от туберкулеза второй раз. В 34 года, при прохождении флюорографии, у пациента выявили закрытую форму заболевания.

Через 9 месяцев лечения в тубдиспансере состояние пациента улучшилось. Но спустя три года появилась сильная боль в колене: стала опухать нога, мужчина с трудом передвигался. Со временем сильная боль перешла и на плечо. После полного обследования и сдачи анализов, врачи подтвердили туберкулез костей. После двух операций и длительного медикаментозного лечения мужчина не сдался , он продолжает бороться с коварной инфекцией.

«До января я еще буду таблетки принимать, уже заключительный этап у меня, но сейчас я себя хорошо чувствую, чем в начале болезни. Представьте себе ежесекундная боль, я толком сидеть не мог, я постоянно лежал, если ношу немного поднимал от боли в глазах темнело. Всё делал лежа. Не дай Бог кому-то такое испытать», — делится пациент.

Из-за опасного, инфекционного заболевания мужчина стал инвалидом 1 группы. Сегодня он с трудом передвигается, а большинство друзей и знакомых, узнав о диагнозе, перестали с ним общаться. По словам 46-летнего мужчины это не сломало его, а напротив, сделало сильнее.

«Из 100% друзей у меня осталось 3%. Я на них обиды, злости вообще не держу, это их решение. От этого никто не застрахован. К каждой болезни нужно относиться спокойно, если Аллах тебе дал это все, значит ты должен выдержать, не выдерживают только слабые. Все зависит еще от человека, если ты себе внушил негатив, то начнешь тухнуть, гаснуть. Относиться к болезни надо спокойно»,—говорит мужчина.

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Болезнь развивается постепенно, начинаясь в лимфатических узлах, а затем распространяясь по органам и тканям организма. Чаще туберкулез поражает легкие. Однако, недуг может поражать все органы и ткани, кроме волос, ногтей и зубов. С момента заражения и до появления первых признаков заболевания могут пройти годы. Все зависит от состояния иммунной системы.

«Если же у человека есть жалобы на кашель, сильное потоотделение, вялость,потерю аппетита , то он должен обратиться к специалисту и сдать анализы», — говорит Карлыгаш Капанова заместитель главного врача по лечебной части областного фтизиопульмонологического центра.

Для предотвращения распространения туберкулеза среди населения, важно на ранних стадиях выявлять опасный недуг. Наиболее подвержены инфицированию люди без определенного места жительства, больные хроническим алкоголизмом и наркоманией, заключённые, беженцы и мигранты.

Для своевременного выявления туберкулеза среди уязвимых групп, в рамках глобального фонда, в Шымкенте и Туркестанской области работают неправительственные организации. Специалисты ведут контроль за пациентами, которые могут прервать лечение, оказывают психологическую помощь и помогают с восстановлением документов.

«Что касается статистики за последний месяц мы выявили двоих «Бк+» это люди с открытой формой туберкулеза.В год они могут заражать от 15 до 25 человек. Очень важно своевременно выявлять и информировать целевую группу, чтобы они не боялись начать лечение , были открыты к диалогу с врачами. Многие из-за побочных эффектов от препаратов против туберкулеза прекращают принимать лекарства, тогда нам об этом сообщают фтизиатры и мы начинаем искать этих людей.Проводим с ними беседу и возвращаем к лечению. Если человек запустит начальную форму туберкулеза, она может перейти в более тяжелую»,— говорит Зарина Таштимирова, психолог по работе с больными туберкулёзом.

Раз в месяц аутрич-сотрудники находят бездомных людей и проводят устное анкетирование на выявление туберкулеза. Горожан с симптомами отправляют на обследование.

«Если мы видим ,что у человека есть симптомы туберкулеза, мы его не оставляем , не смотря на то, что поликлиники не хотят принимать людей без определенного места жительства из-за отсутствия прописки, страховки. Тогда мы везем их в областной фтизиопульмонологический центр, гдe уже проводят диагностику. Если туберкулез подтверждается, сразу госпитализируют«, — Зарина Таштимирова, психолог по работе с больными туберкулёзом.

Для Казахстана диагностика туберкулеза особенно актуальна. Наша страна занимает 7-е место среди 18 стран Европейского региона с высоким уровнем распространенности туберкулеза с лекарственной устойчивостью.

Сегодня благодаря современным методам диагностики опасный недуг можно выявить на ранней стадии, а значит, процесс лечения тоже упростится.

«Казахстан приобрел 140 аппаратов GeneXpert для молекулярной, генетической диагностики туберкулеза. Практически во всех районах страны у нас есть доступ к быстрым и эффективным методам диагностики с достоверностью 95-98% .Фактически это такой же ПЦР тест ,но только на туберкулез. Сегодняшние методы лечения тоже очень эффективны, если своевременно обратиться и начать правильное лечение. В зависимости от чувствительности к препаратам эти тесты доступны, практически 98% излечимы от туберкулеза»,—говорит Исмаилов Шахимурат, менеджер группы реализации проекта Глобального фонда при национальном центре фтизиопульмонологии.

Прививка БЦЖ, которую ребенок получает в первые дни жизни, сегодня остается единственным средством профилактики тяжелой формы туберкулеза и его осложнений. Специалисты также напомнили о прохождении регулярных профилактических осмотров, правильном питании и отказа от вредных привычек.