Какие накопления ожидают казахстанских детей

Национальный банк и Правительство страны подсчитали, сколько примерно может накопиться на счетах детей, на которые будут перечислять часть инвестиционного дохода Нацфонда.

Речь идет о сумме приближенной к 3 тысячам долларов.

«По расчетам Национального банка и Правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов«, — сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Ранее политик Газиз Абишев также брался за подсчеты и назвал примерную сумму накоплений — 900 долларов.

Напомним 1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей. При этом воспользоваться накоплениями можно будет только при достижении совершеннолетнего возраста. Казахстанцы смогут направить средства на приобретение жилья или на образование.