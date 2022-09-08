Можно ли носить кроссовки в школах Шымкента, рассказала Жанат Тажиева

Руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева прокомментировала требование директоров школ, о том, что дети в обязательном порядке должны носить классические туфли.

Вторая учебная неделя подходит к концу, а недопонимания между родителями и школами растут. Камнем преткновения стала обувь учащихся. По словам родителей, в госшколах запрещают носить удобные кроссовки, мокасины и требуют, чтобы дети придерживались строго классического стиля с головы до ног.

«У нас в прошлом году не требовали, а в этом прям требуют носить туфли. Но детям неудобно каждый день ходить в туфлях. Купили мокасины, они не сильно спортивные, в кэжуал стиле, и то сказали нельзя, что форма и обувь должны соответствовать. Это вообще правомерно? Хотелось бы узнать, все таки что можно носить, а что нельзя», — говорит Жайна Алтынбеоква, жительница Шымкента.

Руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева разъяснила вопросы о школьной форме и обуви.

«Я вчера только дала всем директорам задание, дети вправе надевать любую обувь, будь то кроссовки, кеды или мокасины. Нет такого, что обязательно дети должны носить классические туфли. По поводу школьной формы, да она есть, но не так строго — темно-синий низ, верх — это может быть рубашка, футболка поло, белая кофта. По обуви мы вообще претензий не имеем», — говорит Жанат Тажиева.