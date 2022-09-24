Мать погибшей в пиццерии школьницы обвиняет ДП Шымкента в бездействии

3 июля в одной из пиццерий в микрорайоне Нурсат 15-летняя школьница скончалась от удара током. Мать погибшей обвиняет полицию Шымкента в бездействии. По ее словам, за 2,5 месяца дело не сдвинулось с мертвой точки.

В редакцию OTYRAR обратилась мать погибшей Акару Куралбай, которой на момент трагедии едва исполнилось 15 лет. Девочка подрабатывала в пиццерии на летних каникулах. В тот злополучный день и немного ранее дочь не отвечала на телефонные звонки. Чуть позже она скажет, что на рабочем месте кругом установлены камеры видеонаблюдения и отвлекаться на звонки — вне правил. Еще позднее Бибайша Куттебаева получит страшную весть — ее дочь скончалась на рабочем месте.

Сразу после похоронных обрядов родные погибшей Акару посетили пиццерию и сняли на видео рабочее место. Оголенные провода и открытые розетки повергли в шок. Все недочеты спустя 10 дней в пиццерии устранили и позже заявили, мол, девочку не могло ударить током. Однако судмедэкспертиза доказала обратное.

«Моя дочь погибла на рабочем месте. Экспертиза показала, что смерть наступила от удара электрического тока. Я уже ходила и в прокуратуру, и к Дальбекову лично. Дальбеков сказал, что возьмет дело на контроль личный. И всеравно дело волокитят. Идет третий месяц следствия. Виновный до сих пор на свободе, хозяин заведения почему не несет отвественности? А ведь есть все доказательства- заключение судмедэкспертизы, видео с рабочего места. Как такое может быть?», — говорит Бибайша Куттебаева.

Кроме погибшей у женщины еще две дочери, работает и проживает она в Ленгере. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки женщина мотается в Департамент полиции Шымкента, но пока безрезультатно, говорит она.

«Я не знаю как ведется следствие, они даже не смогли найти обувь ребенка. Одну туфлю нашли, а вторую даже искать не стали. Это потом мы сами нашли на рабочем месте. Плюс почему то они не осмотрели видеозаписи с рабочего помещения, говорят, мол их нет. Хотя дочь говорила, что камеры там установлены», — говорит мать погибшей.

Тем временем в Департаменте полиции сообщили, уголовное дело возбуждено, следствие ведется. Дело под контролем.

«Уголовное дело возбуждено по статье 156 ч. 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе полиции.

Согласно уголовному кодексу за это грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет. Однако до завершения следствия и решения суда может пройти немало времени. Бибайша Куттебаева боится, что хозяин заведения может избежать наказания, просто покинув Казахстан. Ведь он, по словам матери, иностранец из Пакистана.