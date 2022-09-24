Мать погибшей в пиццерии школьницы обвиняет ДП Шымкента в бездействии

-
Редактор Жулдыз Шукенова
-
13

3 июля в одной из пиццерий в микрорайоне Нурсат 15-летняя школьница скончалась от удара током. Мать погибшей обвиняет полицию Шымкента в бездействии. По ее словам, за 2,5 месяца дело не сдвинулось с мертвой точки.

В редакцию OTYRAR обратилась мать погибшей Акару Куралбай, которой на момент трагедии едва исполнилось 15 лет. Девочка подрабатывала в пиццерии на летних каникулах. В тот злополучный день и немного ранее дочь не отвечала на телефонные звонки. Чуть позже она скажет, что на рабочем месте кругом установлены камеры видеонаблюдения и отвлекаться на звонки — вне правил. Еще позднее Бибайша Куттебаева получит страшную весть — ее дочь скончалась на рабочем месте.

Сразу после похоронных обрядов родные погибшей Акару посетили пиццерию и сняли на видео рабочее место. Оголенные провода и открытые розетки повергли в шок. Все недочеты спустя 10 дней в пиццерии устранили и позже заявили, мол, девочку не могло ударить током. Однако судмедэкспертиза доказала обратное.

«Моя дочь погибла на рабочем месте. Экспертиза показала, что смерть наступила от удара электрического тока. Я уже ходила и в прокуратуру, и к Дальбекову лично. Дальбеков сказал, что возьмет дело на контроль личный. И всеравно дело волокитят. Идет третий месяц следствия. Виновный до сих пор на свободе, хозяин заведения почему не несет отвественности? А ведь есть все доказательства- заключение судмедэкспертизы, видео с рабочего места. Как такое может быть?», — говорит Бибайша Куттебаева.

Кроме погибшей у женщины еще две дочери, работает и проживает она в Ленгере. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки женщина мотается в Департамент полиции Шымкента, но пока безрезультатно, говорит она.

«Я не знаю как ведется следствие, они даже не смогли найти обувь ребенка. Одну туфлю нашли, а вторую даже искать не стали. Это потом мы сами нашли на рабочем месте. Плюс почему то они не осмотрели видеозаписи с рабочего помещения, говорят, мол их нет. Хотя дочь говорила, что камеры там установлены», — говорит мать погибшей.

Тем временем в Департаменте полиции сообщили, уголовное дело возбуждено, следствие ведется. Дело под контролем.

«Уголовное дело возбуждено по статье 156 ч. 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе полиции.

Согласно уголовному кодексу за это грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет. Однако до завершения следствия и решения суда может пройти немало времени. Бибайша Куттебаева боится, что хозяин заведения может избежать наказания, просто покинув Казахстан. Ведь он, по словам матери, иностранец из Пакистана.

 

 

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА