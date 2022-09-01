Минимальная заработная плата повысится в Казахстане

Президент поручил повысить размер минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге.

«Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан», — сказал Токаев.

Кроме того, президент отметил, что нужно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Важно, что президент страны отметил, что планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда»