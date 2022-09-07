Новый аким области встретился с жителями Созакского района

Назначенный неделей ранее аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил с рабочим визитом Созакский район.

Глава региона перед встречей с населением, обошёл несколько объектов, среди которых несколько школ и новый военкомат.

«Я вижу что работа ведётся, желаю вам удачи. Что касается школы, по образованию работа будет усиленна. Надеюсь каждый из вас приложит усилия»,— сказал Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На встрече с жителями района Дархан Сатыбалды рассказал о развитии региона и отметил большой вклад в развитии области экс-акима Умирзака Шукеева.

«Работа проведена колоссальная, хочется это отметить. Теперь, все вопросы передали мне, постараюсь работать во благо, с вашей помощью», — сказал аким области.

Традиционно жителей волновали коммунальные, земельные и жилищные проблемы. Дархан Сатыбалды, в свою очередь, отметил, что все вопросы будут рассмотрены, а предложения учтены.