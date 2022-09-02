О роли педагогов, декретном отпуске и развитии АПК: В Шымкенте обсудили инициативы Токаева

В Шымкенте состоялось совещание по обсуждению послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2022 года с участием представителей неправительственных организаций.

На собрании был затронут ряд вопросов, озвученных Главой государства. Участники совещания поддержали тезисы Послания Президента, отметив, что в стране затронуты важные темы.

Спрос на профессию педагога повышается из года в год. Поэтому на нас лежит большая ответственность, говорит руководитель ЮКГПУ. Глава государства в своем послании акцентировал внимание на педагогическом образовании. Поэтому мы должны приложить все усилия для подготовки учителей, воспитывающих достойное поколение, говорит Гульжан Сугирбаева.

«Мы являемся крупнейшим педагогическим университетом в южном регионе. Во вчерашнем послании большое внимание уделено педагогическому образованию. В том числе было сказано и об образовательных программах. Хороший педагог в будущем выпускает хороших учеников. Поэтому наша цель и заключается в этом» – говорит ректор ЮКГПУ Гульжан Сугирбаева.

А детский омбудсмен Шымкента отмечает, что для здоровья нации важно, чтобы помощь в возрасте до 1 года была увеличена до 1,5 лет. По словам специалиста, ребенку даже до 3 лет необходимо находиться рядом с матерью. Приветствуя эту новость, Жанетта Жазыкбаева уверена, что в дальнейшем будут приняты соответствующие решения.

«Вчера продлили срок выплаты пособия молодым матерям с 1 года до полутора лет. Это хорошее начинание. Кроме того, в преддверии Года ребенка был открыт фонд для детей, который с 2024 года начнёт переводить деньги. Когда дети достигнут совершеннолетия, у них будет капитал, который они потом смогут забрать. Будут ли они вкладывать деньги в будущем в свое образование, или вложат в жилье, молодые казахстанцы решат сами«,- считает Жанетта Жазыкбаева, уполномоченный по правам ребёнка по городу Шымкенту

Участники дискуссии не обошли стороной и продовольственную тему, озвученную в послании. Проректор и политолог Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Сакен Мажинбеков говорит, что аграрный сектор впереди ждут большие перемены.

«Самый важный вопрос сегодня — это продовольствие. Вчера сам президент сказал, что сейчас не те времена, когда можно продавать только пшеницу и мясо, как раньше. Нужны рассматривать и другие направления сельского хозяйства. Какой большой у нас объем земли. Мы должны внести ряд изменений в агарный сектор«,- сказал политолог Сакен Мажинбеков.

В обсуждении послания президента принимали участие и студенты вузов. Поддерживая грядущие изменения, они говорят, что сегодня в стране рассматриваются многие возможности для роста и развития молодого поколения.