Около 5 тысяч шымкентцев вышли на массовый субботник

В Шымкенте моют остановки, тротуары. На массовый субботник вышли чиновники и жители мегаполиса.

Вместо выходного дня, с раннего утра улицы Шымкента заполнены неравнодушными жителями мегаполиса. Главный городской субботник в честь Всемирного дня чистоты собрал тысячи людей, которые вышли убирать родной город.

«Во-первых, детей нужно прививать с детства к этому. Во-вторых, мы должны не просто жить в свое удовольствие, нужно ухаживать за городом, в котором мы живем. Это ведь наш дом. Мы же хвастаемся что мы из Шымкента, так вот, надо держать марку», — говорит Майя Аликулова из Шымкента.

Участники субботника не только убрали мусор с улиц, провели обрезку деревьев и очистку арыков. На Всемирный день чистоты вышло больше 5 тысяч человек.

«В Аль-Фарабийском районе, задействовано около 5000 человек, среди которых больше тысячи молодежи, 250 коммунальных рабочих и 80 единиц спецтехники. Каждое учреждение мы закрепили на определенном участке, весь собранный мусор вывезли на свалку, всего 485 кубов мусора. Спасибо нашим жителям, что тоже вышли на субботник, активно вместе со всеми очищали город. Выходной день удался», — говорит аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев.

Субботник провели не только в Аль-Фарабйиском районе, убирали город и готовили к зиме во всех районах. На центральных улицах мыли даже тротуары специальным средством, очистили остановки мыльной водой, очистили парки, скверы и другие общественные места.

На общегородском субботнике, посвященному Всемирному дню чистоты, в городе собрали около трех тысяч кубометров мусора. По словам представителей местной власти, такие субботники будут проводить регулярно.