Подросток сбил насмерть девочку в Туркестанской области

Трагедия произошла в селе Кайнар 16 сентября около 9 часов утра.

После получения информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что водитель автомобиля марки «LADA 211440», то есть несовершеннолетний подросток, двигаясь в направлении г. Шымкента, не справился с управлением и выехал на обочину. В этот момент, водитель сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару.

В результате девочка скончалась в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. Несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Как выяснилось, подросток воспользовался отсутствием дома отца и без разрешения забрал его автомашину.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».