Проект «Комфортная школа» начнут реализовывать в Туркестанской области

В Туркестанской области по пилотному национальному проекту «Комфортная школа» построят 86 школ.

Глава региона Дархан Сатыбалды встретился с ответственными чиновниками и дал поручения по вопросам реализации проекта. Аким поставил задачи по выделению земли для строительства новых образовательных учреждений, проведению инженерных сетей, подготовки педагогов и своевременному завершению строительства. Если проект будет реализован, это поможет полностью ликвидировать в регионе трехсменные, аварийные и устаревшие школы.

“Верховный Совет по реформам под председательством главы государства дал поручение в течение месяца решить все вопросы по выделению земельного участка и подключению к необходимой инфраструктуре для школ, которые должны начаться в 2023 году. Учитывая важность вопроса, поручаю всем главам районов и городов срочно узаконить земельный участок в новых школах”, — сказал аким области Дархан Сатыбалды.

На проект на 2023-2025 годы из республиканского бюджета будет выделено более 400 млрд тенге. А открытые в рамках проекта школы будут полностью обеспечены современными кабинетами и лабораториями.

В целом в Туркестанской области планируется строительство школ на 900, 1200 и 2000 ученических мест. В 86 утвержденных школах будут созданы все возможности для обучения более 60 тысяч детей.