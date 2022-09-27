Профилактика угарного газа началась в Шымкенте

Отравление угарным газом самая частая причина гибели во время отопительного сезона.

Угарный газ не виден и не имеет запаха. Его сложно обнаружить без специального датчика. До начала отопительного сезона осталось меньше месяца. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники ДЧС Енбекшинского района, совместно со специалистами управления качества и контроля окружающей среды, проводят ежедневно рейды.

Для предотвращения отравления угарным газом лучше дома установить специальный датчик, советуют специалисты. На сегодняшний день около 150 малообеспеченных семей в Енбекшинском районе обеспечены за счет государства такой сигнализацией. Помимо этого, спасатели также обходят дома местных жителей, чтобы владельцы до сильных морозов устранили нарушения.

Аскар Шарип, инженер управления ДЧС Енбекшинского района:

«Во многих домах люди уже начинают пользоваться обогревателями и печи разные. Из-за нечистой вытяжки у нас постоянно скапливается угарный газ. Получается весь дом охватывает угарный газ, из-за этого ночью именно жители спят, случаются несчастные случаи. Именно вот в Астане, Туркестанской области, люди погибали когда они ночью спали. Особенно дети».

Такие рейды проводятся ежегодно в период отопительного сезона. Спасателям и сотрудникам управления качества и контроля окружающей среды помогают еще волонтеры. Специалисты говорят, что главная цель мероприятия – повысить грамотность жителей в работе с газом и усилить их ответственность.

Асылжан Жанаев, руководитель отдела управления качества и контроля окружающей среды:

«Каждый житель обязан следить за тем, чтобы его газовое оборудование находилось в технически безопасном состоянии. И обязательно придерживаться договора с учреждениями бытового обслуживания. В Шымкенте такие услуги оказывают 13 компаний. На сайте IShymkent можно узнать про эти компании подробнее. Мы это делаем для того, чтобы предотвратить отравления угарным газом. В прошлом году было много случаев отравления угарным газом, в том числе и у несовершеннолетних детей».

Ранее разъяснительные работы провели в Каратауском и Аль-Фарабийском районах. На очереди идет Абайский район.