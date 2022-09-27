Шымкентских хирургов обучают проводить онкологические операции лапароскопическим методом

На операционном столе 76-летная пациентка. Полгода назад ей поставили диагноз — злокачественная опухоль почки.

Женщине предстоит сложная операция по удалению опухоли. Вместе с новообразованием пациентке удалят и одну поврежденную почку.

Жаксылык Мауленов, директор онкологического центра г. Шымкента:

«Полгода назад пациентка проходила обследование, мы нашли злокачественную опухоль, она находилась в почке. Рак успел прогрессировать и придется ей удалить одну почку. У человека две почки, она сможет жить с одной. В дальнейшем мы будем обследовать опухоль пациентки гистологическим методом, чтобы предотвратить рецидив, решить каким образом мы продолжим лечение пациентки».

Операцию лакороскопическим медотом в онкоцентре Шымкента проводит опытный хирург из Москвы — Эдуард Галлямов. Всемирно известный специалист удаляет опухоль и почку малоинвазивным способом — всего несколько маленьких проколов. Операция длится около часа. Подобное лечение без разрезов, особенно если опухоли больших размеров, считается довольно сложным. Но реабилитационный период сокращается, и человек быстрее возвращается к нормальной жизни.

Эдуард Галлямов, хирург из г.Москвы:

«Опухоль почки, опухоль к сожалению большая и требовала удаления всей почки. Это рак почки. Поэтому радикальная нефрэктомия была выполнена, то есть удалили почку безкровно, недолго. Из небольшого разреза, извлекли в контейнер почку. В будущем пациенту нужно беречь вторую почку, наблюдаться по поводу основной онкологической болезни. Система отработанная. Нужно проводить стандартные протоколы послеоперационного периода. Пациентка будет жить своей жизнью, как и предначертано».

За работой врача из Москвы наблюдают местные специалисты по всему Казахстану. Мастер-класс проходит при поддержке медицинской академии и горздрава. За уникальной операцией наблюдают и медики-студенты.

Жаксылык Мауленов, директор онкологического центра г.Шымкента:

«Такие операции у нас ранее делались в Шымкенте. Однако у Эдуарда есть собственная техника, поэтому мы его из России пригласили, для того, чтобы он показал нам свою технику. Также хочу отметить, что сейчас за его работой онлайн наблюдают местные специалисты по всему Казахстану. А также медакадемии сейчас идет онлайн-трансляция для студентов и врачей из других регионов».

Российский хирург приехал в Шымкент со своей командой. Он провел 9 операций пациентам с новообразованиями в кишечнике, почках и желудке.