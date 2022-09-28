Шабандозы Туркестанской области лидируют в байге «Ұлы дала жорыгы»

Впервые организованный марафон-байга «Ұлы дала жорығы» приближается к финишу. В соревнованиях приняли участие 19 регионов.

В состязаниях на 1200 км продолжают борьбу 8 команд. Первыми в Созакский район прибыли шабандозы Туркестанской области.

Шабандозы марафона-байги «Ұлы Дала Жорығы» преодолели рубеж в 1 тысячу километров. В 10-й день соревнований в селе Сарыжаз Сузакского района финишировала команда Туркестанской области. Лошади, отобранные на байгу из Созакского района, показали выносливость, а всадники региона отличились ловкостью.

Думан Зулхарнай, капитан команды Туркестанской области:

«Три наших коня прошли все испытания. В ходе степного похода пришлось проскакать по пустынным местам, познакомились с природой и людьми других регионов. Каждый джигит гордится своим успехом. Когда лошади ступили на родную землю, почувствовали запах разнотравья, мы вместе с ними прибодрились, почувствовали поддержку и у нас все получилось. Мы сейчас лидируем. Спасибо всем, особенно нашим землякам. Мы постараемся оправдать их доверие».

На байге шабандозы Актюбинской области финишировали вторыми, Мангистауской-третьими. В селе Сарыжаз у подножия Каратау в честь участников состязания был накрыт дастархан, а жители Созакского района показали свое гостеприимство.

Батырхан Аяпов, аким Созакского сельского округа:

«Участников «Улы дала жорығы» мы потчевали в Тайконыре, во вторник гостей встречаем мы, жители Созакского района. Этот вид спорта является одним из самых любимых среди нашего народа. Завершающий этап в Туркестане. Наши кони сильные, они выносливые. надеемся наши ребята победят в аламан байге».

Участники уверены, национальный проект «Ұлы дала жорығы» возрождает традиции наших предков. Житель Мангыстауской области Раббин Борашов, который наряду с шабандозами преодолевает 1000 км путь на велосипеде, пропагандирует этот вид спорта.

Раббин Борашов, житель Мангистауской области:

«Ұлы дала жорығы- Великий Степной поход-это не просто марафон-байга. Это возрождение традиции казахского народа. Молодые ребята воспрянули духом и говорят , что к следующему состязанию будут заранее готовиться. Есть стимул. Кто-то высказал идею пройти этот маршрут на верблюдах, и это возможно. Пусть будет мир на земле».

Сегодня 8 команд выйдут из села Сарыжаз и пройдут 100 км-ов до населенного пункта Абай Шолаккаранского сельского округа. Финиш в священном Туркестане. Организаторы обещают солидный призовой фонд