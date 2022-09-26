Шымкент атаковали туристы из разных стран мира

В Шымкент съехались блогеры, журналисты и туристы со всего мира.

Несколько дней гостям будут показывать, как нужно встречать гостей в Казахстане, сообщает OTYRAR. В первый день туристы посетили цитадель, дендропарк и другие знаковые места мегаполиса. Впереди насыщенная программа, гости смогут окунуться в историю и даже приготовить казахские блюда.

Впереди большой тур по Шымкенту, и это только первый день. Гости из разных стран узнают историю кочевого народа, им расскажут о прошлом города, покажут каким он стал сегодня.

Туристы из Италии слышат казахские мелодии не в первый раз. В стране пиццы, мандолины, солнца и моря знакомы с культурой казахов. Свои знания и впечатления зарубежные гости решили закрепить и расширить поездкой в южный Шымкент.

«Нам всё невероятно нравится, душа играет, настроение отличное. Люди приветливые, отзывчивые. Город — шикарный. Музыка классная, я ее в Италии уже слышал. Решили узнать больше и увидеть Казахстан своими глазами«, — говорит Роберт Мирро.

Туристы отмечают: Шымкент теплый, радушный. Но главное — это его люди, говорят гости. Туристов ждет насыщенная программа, за время визита они побывают не только в городе, но и за пределами Шымкента. В Управлении туризма уверяют, желающих посетить третий мегаполис Казахстана много.