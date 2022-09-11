«Shymkent Marathon» установил свой рекорд

Рекордное количество участников, это больше 4500 человек, стартовали сегодня на шымкентском марафоне, передает OTYRAR.

Главное спортивное событие года Shymkent Marathon собрал по своим крылом больше 4,5 тысячи человек из разных уголков Казахстана и не только. Сюда съехались любители бега и из соседнего Узбекистана и похоже не зря. Пальма первенства по праву принадлежит абсолютному чемпиону, узбекистанцу Шохруху Давлатову, пробежавшему 42 км за 2 часа 25 минут.

Стартовали бегуны с площади Аль-Фараби перед ТРЦ Shymkent Plaza. К слову, этот марафон для кого-то первое серьезное испытание на прочность. Как говорит корреспондент OTYRAR, бежали даже 6-летние дети рядом со своими родителями. А самый большой возраст бегуна на данном марафоне составил 76 лет.

По словам участников, организация марафона была на высшем уровне. Победители полного марафона получили денежные призы, за первое место — 500 тысяч, за второе-400, за третье- 300 тысяч тенге. Общий призовой фонд составил около 11 млн тенге.

В этом году в программу внесли изменения. Кроме стандартных 5,10,21,42- километровых дистанций, добавили еще скандинавскую ходьбу и экиден, что позволило привлечь еще больше спортсменов в южный мегаполис.