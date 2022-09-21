Следить за здоровьем детей будут по новым стандартам

Школьных медсестер станет больше. В минздраве разработали стандарт организации оказания школьной медицинской помощи.

В нее входит профилактика, вакцинация и многое другое. А еще, школьных медсестер при медпунктах станет больше. Это поможет улучшить качество оказания медицинских услуг. В день в среднем медицинские сестры принимают 25-30 школьников с головной болью, температурой, вирусными заболеваниями и другими недугами.

У Гульшат Досалиевой четверо детей, двое из которых школьники. Одна из дочерей женщины аллергик, и аллергическая реакция у нее может появиться в любой момент — на еду или даже пыльцу. Именно поэтому важно, чтобы в школе был медпункт, где в любой момент окажут первую медицинскую помощь.

«Бывало что мой ребенок температурил, и первое место куда идут дети это медкабинеты. Ребенок может упасть, ушибиться, из-за пищи или употребления каких то продуктов может быть какая-то аллергия, и здесь нужны медработники«, — говорит Гульшат Досалиева, жительница г.Шымкента.

В школьном медицинском пункте №65 шымкентской школы работают две медицинские сестры. Они могут оказать первую помощь при головной боли, расстройстве желудка, вирусных инфекциях и других заболеваниях. От головы ребенку могут дать выпить парацетамол, от живота — активированный уголь. Также в кабинете имеется специальный чемодан первой помощи для детей с анафилактическим шоком.

«Сначала мы измеряем температуру у детей, давление, затем если ставим в известность родителей. В случае если ребенок себя плохо чувствует, вызываем родителей чтобы забрали детей домой. В экстренных случаях вызываем скорую помощь. В день к нам обращаются 25-30 детей», — говорит Гульжан Айдаркулова, школьная медсестра.

Нагрузку на школьных медсестер планируют снизить. Министерство здравоохранения разработало стандарт организации оказания школьной медицинской помощи. Он поможет регламентировать процесс проведения профилактики, вакцинации и оказания школьной медицинской помощи. А большее количество сотрудников поможет улучшить качество услуг.

«Одна школьная медсестра на 700 школьников, а врач на 2000 школьников, но как правило, основную работу ведет средний медицинский персонал«, — говорит Самал Саурова, руководитель управления охраны здоровья детей и подростков МЗ РК.

Медицинские сестры также следят и за тем, чем питаются школьники. Ежедневно проверяют, чтобы в столовых не продавали жареное, жирное, чипсы и сладости. И, согласно стандарту, будут уделять здоровому образу жизни школьников еще больше внимание.