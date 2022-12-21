Без медицинской помощи боятся остаться сельчане в Туркестанской области

Сельские дети в Туркестанской области могут остаться без медицинской помощи. По словам жителей поселка Састобе, единственную больницу в населенном пункте решили закрыть.

Скандал разгорелся после того, как сократили места в детском отделении. Маленьких пациентов теперь возят в райцентр, до которого 30 километров. Но такая перспектива сельчан совсем не радует. Врачи же, уверены, что это пойдет здоровью людей на пользу.

«Детское отделение закрыли нам. Зачем закрывать детскую, когда детей много больных. Мы сейчас дома держим детей. Я, например, свою внучку дома держала. Я в районную не могу, потому что помимо них у меня другие внуки есть, которые в начальных классах учатся. На кого я их оставлю?», — говорит Зулпира Косалиева, жительница поселка Састобе.

Раньше, по словам жителей, 7 коек в детском отделении постоянно были заняты. Ведь здесь лечились жители ещё и соседних посёлков. Теперь люди перепугались и требуют вернуть всё обратно, а пока занимаются самолечением.

«Дома лечим, дома. Я не поеду в Вановку. Я туда не хочу, потому что там все боятся. Не только я, там вот такие тараканы», — говорит Жумакуль Абубакирова, жительница поселка Састобе.

В больнице заявили, что работают в штатном режиме и не собираются закрываться. Но общаться с журналистами сначала отказались. А потом передумали, и рассказали, что хотели только улучшить качество оказываемых услуг. Последнее время идёт наплыв маленьких пациентов, и один врач не справлялся. Решили временно отправлять пациентов в другую больницу. А терапевтическое отделение продолжает работу.

«Больница не будет закрываться, больница работает в штатном режиме, что касается детского отделения: издан приказ в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, пневмонией среди детей развернуть койки в центральной районной больнице. Здесь дети до года не могут лежать, круглосуточного наблюдения нету. Врач один + у нас же наблюдает и детей и взрослых, ночью мы не можем без присмотра оставлять детей больных», — говорит Тельман Алиев заместитель главного врача отделения больницы «Састобе».

А ещё в больнице уточнили, что здание, где принимают пациентов ветхое. Оно было построено в 1962 году. И сейчас проводится экспертиза – в каком состоянии объект. Но жители уверены, оно надёжное и простоит много лет. А в акимате уже решили и выделили землю под новую больницу. Участок нашли в посёлке Састобе, но пока неизвестно, когда начнётся большая стройка.