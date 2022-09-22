Студент скончался в общежитии в Шымкенте

Департамент полиции Шымкента сообщил о смерти студента 1-го курса, передает OTYRAR.

Трагедия произошла в ночь на 22 сентября. В полицию об обнаружении трупа в общежитии сообщили сотрудники скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев, учащийся 1-го курса колледжа скончался после конфликта с двумя студентами. Сообщается, что один из них ударил парня в грудь, а другой в плечо. В результате ему внезапно стало плохо. Парень скончался еще до приезда скорой помощи.

Как сообщили в Управлении образования Шымкента, погибшему было всего 15 лет. Он приехал из Тюлькубасского района и поступил в Высший колледж новых технологий имени М. Утебаева по специальности «цифровая техника».

Преподаватели отзываются о нем с положительной стороны — погибший исправно учился, не пропускал занятия, в отношениях со сверстниками проблем не наблюдалось.

Сотрудниками Аль-Фарабийского РУП проводится расследование по ст.106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.