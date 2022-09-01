Токаев поручил развивать медицину в отдаленных селах

В рамках реализации национального проекта, уделят внимание развитию медицины в отдаленных районах страны.

Будут создавать многопрофильные клиники, будет увеличен состав профессиональных медиков.

В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений.

«В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации«, — сказал Токаев.

Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.