Токаев про транзитный потенциал Казахстана

Глава Государства отметил, что нужно обратить внимание на увеличение транзитного потенциала страны.

Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации.

«Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения. Наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Транскаспийский коридор развивается», — сказал Токаев.

К этим работам привлечены лучшие мировые логистические компании. Компания «Казахстанская железная дорога» будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию»