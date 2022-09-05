Туркестанцы собрали гуманитарную помощь для костанайцев

Туркестанцы намерены помочь жителям Костанайской области, пострадавшим от пожаров.
Фуру с самыми необходимыми вещами — постельное белье, подушки, матрасы, гигиенические средства, консервы, крупы, муку и подсолнечное масло отправят в Костанайскую область.
Государственные служащие акимата области перечисляют однодневную заработную плату, предприниматели также оказывают финансовую помощь. Для помощи Костанайской области собрано 70 млн тенге.
В области открыты несколько пунктов приема гуманитарной помощи. В зданиях Туркестанского областного молодежного ресурсного центрати коворкинг-центра молодежного крыла «Jastar ruhy» при Туркестанской городской партии «Amanat», штаба общественного фонда «Красный полумесяц», в бывшем здании областного акимата города Шымкента собирают принадлежности и продукты питания для костанайцев.
Активно помогают и районные и городские филиалы Ассамблеи народа Казахстана.
Также набор гуманитарной помощи ведется в 17-ти районных и городских зданиях молодежных ресурсных центров.