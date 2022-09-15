Вырастут тарифы на вывоз мусора в Шымкенте

С нового года может подняться тариф на вывоз мусора. Об этом сообщил замакима Шымкента Ергали Билисбеков .

Сейчас жители, которые живут в многоэтажках, платят с 2017 года — 171 тенге на человека, а жители частного сектора-200 тенге. Замакима заверил, теперь тариф будут пересматривать.

«По тарифу утверждена специальная методика, согласно которой на территории города собираются расчеты от всех мусороуборочных компаний, ведется средний учет, после чего тариф уточняется. У нас в тариф входит комплектация, транспортировка мусора», — сказал Мақсат Абдикадыров, и.о руководителя управления развития комфортной среды г. Шымкента.

В городе продолжают поступать жалобы на то, что со дворов не вывозят мусор, при этом некоторые жители даже не знают, с кем заключен договор по уборке мусора, много таких компаний, которые по непонятным причинам мусор не убирают.

Акимы районов, представители департамента экологии и СЭС коротко доложили о ситуации в городе. И, судя по цифрам, поводов для радости пока нет. Единственный район, в котором нет проблем с вывозом мусора – Енбекшинский. Обслуживают его территории всего три компании.

Говорили на совещании и о конкурентной среде, а ее, по мнению замакима, сейчас в городе практически нет.

«Давайте объявим, пусть к нам зайдут хоть 20 компаний – разделим районы между ними. Чтобы была добросовестная конкурентная среда. Опять же, люди должны понимать, что у них есть право выбора. Заключили договор с одной компанией – она не вывозит мусор, нарушает условия договора – жители вправе отказаться от ее услуг и заключить договор с другой», — Ергали Билисбеков, заместитель акима г. Шымкента.

В акимате Шымкента призывают горожан набраться терпения – порядок обязательно наведут, но также просят и жителей о помощи: если у вас не вывозят мусор, обращайтесь к куратору вашего участка либо в акимат района. Каждую жалобу обещают отработать максимально быстро.