Без паники. Сирены зазвучат в Шымкенте

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Редактор Жулдыз Шукенова
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сирена

7 октября в 11:00 Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения, передает OTYRAR.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио, с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

«В ходе проверки устройств оповещения просим жителей не создавать панику и сохранять спокойствие», — предупредили в ведомстве.

 

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