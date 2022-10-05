Без паники. Сирены зазвучат в Шымкенте

7 октября в 11:00 Департамент по чрезвычайным ситуациям Шымкента проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения, передает OTYRAR.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио, с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

«В ходе проверки устройств оповещения просим жителей не создавать панику и сохранять спокойствие», — предупредили в ведомстве.