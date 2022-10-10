Будущие десантники отправились в армию из Шымкента

В Шымкенте продолжается призывная кампания по отправке новобранцев в ряды Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Казахстана.

Из данного региона воинские ряды уже пополнили более 150 новобранцев, в числе которых команды, направленные служить для охраны и обороны границ нашей страны. И все же запоминающей стала первая отправка со сборного пункта департамента по делам обороны Шымкента в элитную Талдыкорганскую десантно-штурмовую бригаду.

Переодетых в военную форму, призывников собрали в фое сборного пункта. По сложившейся традиций их поприветствовали представители ветеранских организаций города и пожелали им удачной службы. Они подчеркнули, что в современной армии нашей страны созданы благоприятные условия для прохождения срочной воинской службы, которая составляет всего один год и пролетит незаметно, а по её окончании каждый может получить возможность бесплатно поступить в ВУЗы страны или заключить контракт и стать профессиональным военным.

«В вашей жизни начинается важнейший этап, вы встаете в армейский строй. В очень короткий период времени вам предстоит научиться жить по уставу, овладеть определенной специальностью, быть дисциплинированными и ответственными. Храните верность традициям наших вооруженных сил, с честью выполняйте задачи. Будьте достойны дедов и отцов», — пожелал ветеран Вооруженных сил полковник в отставке Реимбай Халмуратов.

Стоит отметить, что призывники, направляемые для прохождения службы в рядах Вооруженных сил, уже в городском сборном пункте получают первые комплекты военной формы одежды. И кроме обмундирования, им на складе выдаются индивидуальные рационы питания в дорогу.