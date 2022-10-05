Будут ли конфисковать авто у таксистов без ИП, рассказали в КГД

Сведения о конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП опровергли в комитете государственных доходов, передает OTYRAR.

Сообщения о конфискации авто якобы «темных» таксистов периодически появлялись в социальных сетях. Как сообщили в КГД, данные сведения не соответствуют действительности.

«Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции Республики Казахстан никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда«, — сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.

На сегодняшний день ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов предупреждает, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.

Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства (е-лицензирование), мобильное приложение «Е-Salyq Business» и мобильные приложения банков Kaspi и Halyk.