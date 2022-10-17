К 9 годам приговорили туркестанца, убившего знакомого в пьяном угаре

К 9 годам лишения свободы приговорили 35-летнего туркестанца, убившего своего знакомого, передает OTYRAR.

В мае 2022 года в Управление полиции города Туркестан поступило сообщение от одного из жителей о том, что в доме его соседа происходит ссора. Получив сообщение, полицейские оперативно выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств.

Так, при входе в дом, где произошла ссора, стражи порядка обнаружили на полу труп мужчины средних лет. При проверке полицейские установили и доставили в полицию подозреваемого. Во время допроса установлено, что он вместе со своим знакомым употреблял спиртные напитки.

В результате совместного распития алкоголя между ними произошла ссора. В результате один из них несколько раз ударил другого и нанес травмы. После чего потерпевший упал без сознания и скончался на месте происшествия.

В отношении задержанного провели досудебное расследование по статье 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, преступление было полностью доказано. Собранные материалы с обвинительным актом направили в суд. В итоге суд признал 35-летнего подсудимого виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.