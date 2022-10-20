Как обезопасить семью от отравления угарным газом, рассказали в ДЧС

Пусть в доме будет тепло и уютно. Мы, южане, теплолюбивые создания: чуть похолодало, надеваем на себя все, что потеплее, кутаемся в пледы, закупориваем окна, включаем обогреватели, а кто-то и газовые горелки…

Греемся. Кто-то до сих пор проводит выходные на даче: а там камин, печь, ведь у живого огня так приятно греться холодной осенью…

Чем чреват такой вид обогрева, рассказал инженер УЧС Абайского района города Шымкента, старший лейтенант гражданской защиты Байдибеком Абдибекулы Абилкасымом.

– Байдибек Абдибекулы, начинается очередной отопительный сезон. Каждый раз службы ДЧС предупреждают жителей об опасности отравления угарным газом, и все равно за сезон поступает несколько тревожных сообщений о подобных отравлениях.

– Да, вот это-то и удручает. Некоторые граждане ведут себя так, словно вообще никогда не слышали об опасности подобных отравлений. Относительно недавно, 13 сентября, наши сотрудники спасли одну семью от отравления. В службу спасения 112 департамента по ЧС города Шымкента в 04:43 поступило сообщение, что хозяин не может открыть дверь квартиры.

В многоэтажный жилой дом, расположенный по улице Байтурсынова, срочно выехало спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, с помощью специальных средств была открыта дверь. Оказалось, что семья из четверых человек, находившаяся в квартире, отравилась газом. Спасатели оказали первую помощь и вывезли людей в безопасное место. Прибывшим на место происшествия сотрудникам 103 были переданы двое взрослых и двое детей. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации. Люди были спасены.

– Да, помощь в тот раз подоспела вовремя. К сожалению, так бывает не всегда. Шымкентцев шокировало сообщение о том, что 10 октября 11-летнего школьника нашли мертвым в ванной комнате…

– От службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкента 10 октября в 06:30 поступило сообщение о несчастном случае. Происшествие произошло в населенном пункте Маятас Енбекшинского района в частном жилом доме по улице Жалын. По предварительным данным, родственники в ванном помещении обнаружили тело сына хозяина дома, подростка 2011 года рождения. Причина гибели устанавливается, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

– Какое безутешное горе для родителей… В прежние годы в Шымкенте тоже были случаи со смертельным исходом, связанные с купанием в ванных комнатах.

– Не зря угарный газ называют «коварным убийцей»: он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений, для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом, без потери своих отравляющих свойств.

– Напомните признаки отравления угарным газом.

– Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и прочие симптомы.

У пострадавшего бывает возбужденное состояние. Но в некоторых случаях, наоборот, наблюдаются вялость и сонливость. Могут отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата, расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.

При отравлениях тяжелой и средней тяжести весьма вероятны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Возникает аритмия, падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта миокарда.

Для человека угарный газ – сильнейший яд. Поступая в организм при вдыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов – в зависимости от общего состояния здоровья.

– Байдибек Абдибекулы, откуда вообще берется этот угарный газ?

– Окись углерода – угарный газ – образуется при неполном сгорании любого вида топлива: газа, нефти, угля, дров, бензина и так далее – не имеет значения. Различна лишь степень риска. Топка печей углем, работающий двигатель автомобиля и дым от сигарет – все это производит угарный газ.

В «лидерах» по количеству выделяемой при сгорании окиси углерода находится каменный уголь. Для окружающей среды главным источником загрязнения считаются автомобили.

– Знаю, что сильно страдают пассивные курильщики, то есть те, кто вынужден находиться рядом с курящим человеком…

– Да, это так. По данным ученых, в сигаретном дыме концентрация СО превышает максимально допустимую в 8 раз! Так что любители покурить в помещении и те, кто оказался вместе с ними, тоже в зоне риска – особенно если плохая вентиляция. Так что старайтесь держаться подальше от курильщиков.

– Как предотвратить отравление угарным газом?

– Для этого необходимо:

* использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке и засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям;

* позаботиться о хорошей вентиляции. В квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление еще не включено, и жильцы спасаются от холода, используя газовые плиты;

* если в частном доме печное отопление, то не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели полностью;

* совет автолюбителям: не находитесь в гараже при работающем двигателе, не запускайте двигатель в гараже для обогрева.

Среди других возможных причин отравления угарным газом: заблокированные дымоходы и дымовые трубы – это может помешать удалению окиси углерода, что позволяет достичь ее опасного уровня; сжигание топлива в замкнутом или непроветриваемом пространстве: например, работает бензиновый генератор или барбекю в гараже, есть неисправный газовый котел в закрытой кухне.

– Как скоро происходит отравление угарным газом?

– Чем дольше вы вдыхаете угарный газ, тем хуже будут ваши симптомы. Вы можете потерять равновесие, зрение и память. В конце концов, вы можете потерять сознание – примерно в течение двух часов, если есть большая концентрация окиси углерода в воздухе.

– Еще раз расскажите о том, как защитить себя в доме и на рабочем месте.

– Никогда не используйте газовые печи или плиты для обогрева вашего дома. Никогда не используйте негабаритную посуду на газовой плите, не размещайте фольгу вокруг горелок.

Убедитесь, что кухня – это хорошо проветриваемое помещение, не блокируйте вентиляционные отверстия, например, навесными шкафами или обоями. Если в вашем доме двойное остекление, то убедитесь, что все-таки есть достаточная циркуляция воздуха.

Не используйте газовое оборудование в доме, если можно избежать этого. Делайте это только в хорошо проветриваемом помещении.

Не жгите уголь в замкнутом пространстве.

Не спите в комнате с работающим газовым прибором. Установите вытяжной вентилятор в кухне.

Поддерживайте в должном состоянии дымовые трубы и дымоходы.

Не оставляйте работающими в гараже бензиновые автомобили и газонокосилки. Убедитесь, что выхлопная труба вашего автомобиля проверяется каждый год на герметичность.

– Как оказать помощь при отравлении угарным газом?

– Первое, что нужно сделать, – это остановить влияние угарного газа. При возможности вывести человека из зоны действия CO на свежий воздух, ликвидировать (перекрыть) поступление газа с соблюдением собственной безопасности.

Второе – обязательно как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Третье – обеспечить доступ кислорода: открыть окна и двери, проверить проходимость дыхательных путей, расстегнуть тесную одежду и воротник, снять галстук и/или пояс. Если у человека нарушено сознание, повернуть его на бок – такое положение тела препятствует западанию языка.

Четвертое– применение нашатырного спирта вернет пациента в сознание, растирание и холодные компрессы на грудь стимулируют кровообращение.

Пятое – если пострадавший в сознании, дать горячее питье (чай или кофе), что поможет стабилизировать его состояние: кофеин активизирует нервную систему и дыхание.

Шестое – если дыхание и пульс отсутствуют, то провести элементарные реанимационные (оживляющие) действия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

– Благодарю Вас за подробные разъяснения, Байдибек Абдибекулы.

Беседовала Фарида ШАРАФУТДИНОВА