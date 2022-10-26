Мужчина обокрал работодателя чтобы купить Iphone

В Ордабасинском районе зарегистрирован факт кражи с необычным мотивом.

Житель Туркестанской области обокрал цех, в котором работал, для того чтобы приобрести дорогостоящий смартфон и одежду.

В отдел полиции поступило сообщение от одного из ТОО, занимающегося производством железобетонных изделий. Как выяснилось, из сейфа, находящегося внутри служебного помещения, расположенного на территории цеха, неизвестные похитили около миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».

Полицейские внимательно осмотрели цех, где произошла кража и прилегающие к нему территории. Также они тщательно изучили камеры видеонаблюдения. Опросили сотрудников цеха и других очевидцев.

Как выяснилось, подозреваемый проник на территорию цеха, взломав дверь сейфа и похитил находившиеся внутри денежные средства. Затем на полученные «лёгким путём» деньги, он приобрел дорогой телефон марки «iPhone » и одежду.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.