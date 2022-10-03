На отсутствие интернета жалуются шымкентцы

Если в центре города интернет работает неплохо, то чуть дальше от центра ни о каком 4G и не мечтают.В отдаленных жилых массивах не открывается даже ютуб, передает OTYRAR.

Молдир Ибадуллаева живет в жилом массиве Кайнар Булак. Все что связано с выходом в сеть старается сделать на работе, она находится в центре города, ведь дома интернета нет. Зайти в гугл, ютуб, провести зум конференцию, вызвать такси или позвонить подруге по видеосвязи в ее жилом массиве невозможно, говорит девушка.

«Интернет на телефоне всегда показывает «Е», даже элементарно в ютуб невозможно зайти. А подруга, которая была у меня в гостях, не смогла вызвать себе такси. И так во всем нашем жилом массиве, а дальше на окраине еще хуже, там и связи нет»,- говорит Молдир Ибадуллаева, жительница Шымкента.

На плохое качество интернета жалуются жители отдаленных от центра населенных пунктов Шымкента. Особенно сложно, говорят шымкентцы, поймать интернет вечером. В управлении цифровизации города рассказали, все потому что не хватает базовых станций. Устанавливать их мол не успевают за ростом численности населения, кроме того в городе появляются новые районы, которые также нужно охватить сетью.

«По Кайнар Булаку мы проводили работу, к примеру в прошлом году мы установили одну базовую станцию. В этом году также планируем установить базовую станцию. Если мы устанавливаем базовую станцию на тысячу человек, он установил базовую станцию, через полтора года в данном районе будет не тысяча человек, а две тысячи, и вечером будет нагрузка на базовую станцию«, — говорит Арман Маханов, главный специалист управления цифровизации г.Шымкента .

В этом году аким шымкента Мурат Айтенов обещал что к 2024 году город на 100% будет обеспечен мобильным интернетом. Вот только будет ли он качественным? Сейчас, говорят в управлении цифровизации, в городе устанавливают базовые станции и планируют охватить территорию мегаполиса оптоволокном.

На плохое качество связи шымкентцы могут жаловаться в инспекцию связи. С начала года там провели 23 проверки, в 17 случаях на поставщиков связи наложили штраф, правда, он был всего 150 МРП — чуть меньше полумиллиона. Сейчас штраф повысили до 1000 МРП, за плохое качество связи по жалобам абонентов операторы связи будут платить больше 3 миллионов тенге.

Пожаловаться на плохой интернет можно и на портале E-otinish. В министерстве цифрового развития информацию о том, как будут улучшать качество связи нам не предоставили. Но на сайте указано, что в стране реализуют два крупных проекта и планируют обеспечить интернетом населенные пункты с численностью населения 250 человек и более.