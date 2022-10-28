Почти полмиллиона отдала девушка аферистке за трудоустройство в школу. В Абайское РУП обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, случайная знакомая пообещала ей работу учителем математики в школе, и взяла за свою “услугу” 450 тыс. тенге. Спустя время, злоумышленница так и не выполнила обещание.

«Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК “Мошенничество”. В ходе оперативных мероприятий 41-летнюю подозреваемую задержали и доставили в Управление полиции. В настоящее время проводятся следственные действия», — рассказали в департаменте полиции Шымкента.