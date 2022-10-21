Сайрамский район лидирует по строительству частных школ

Сайрамский район лидер Туркестанской области по строительству частных школ. В селе Аксукент открылся очередной образовательный центр на 1200 мест.

Это 7-я школа, построенная сайрамскими предпринимателями в этом году. Об этом сообщил глава региона Дархан Сатыбалды на встрече с жителями района. Кроме того, аким области рассказал, что в селе Манкент ведется строительство ещё одной школы на 600 мест.

«Сайрам лидирует в строительстве частных школ. Это пример для других районов. Чтобы решить проблему нехватки школ, в этом году в области строится 59 новых общеобразовательных учреждений. В рамках специального поручения Главы государства пилотного национального проекта «Комфортная школа» будет построено 86 школ нового формата. Там будут обучаться 60 тысяч детей. Кроме того, планируется строительство 3 новых школ на 600 мест в селах Манкент, Аксу и Акбулак”, — говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.



Инвестор, построивший за год 7 школ, готов начать строительство еще 6 объектов образования. Аким области Дархан Сатыбалды осмотрел новую школу и посадил перед учебным заведением дерево.

Как отметил глава региона, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в этом году в 7 населенных пунктах Сайрамского района реализуется 7 проектов на общую сумму 1 млрд 100 миллионов тенге. Кроме того, в районе за счёт бюджета реализовано 7 инвестиционных проектов направленных на развитие инженерной инфраструктуры.

«Более 220 тысяч жителей района обеспечены питьевой водой, около 80% — природным газом. Реализуется 4 проекта по централизованному газоснабжению 6 сёл на общую сумму 5 млрд 100 млн тенге. На капитальный ремонт 6 дорог и 2-х мостов районного значения выделено 2 млрд 400 млн тенге. В этом году при государственной поддержке в районе трудоустроено более 4 тысяч человек. Работа, направленная на повышение доходов населения, будет продолжаться и дальше», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Аким области Дархан Сатыбалды также провел прием граждан по личным вопросам и встретился с аграриями района. Сайрамские дехкане поделились секретами получения нескольких урожаев за год и поблагодарили за помощь со стороны государства.