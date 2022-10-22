Собака по кличке «Наоми» пресекла ввоз наркотиков на границе

Пресечь ввоз наркотических веществ на границе Казахстана и Узбекистана помогла служебная собака по кличке «Наоми».

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило оперативное сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста. Выяснилось, что служебная собака по кличке «Наоми» учуяла запрещенные предметы у иностранца, направлявшегося из Республики Узбекистан в Казахстан, и подала знак голосом.

Стражи порядка остановили подозрительного гражданина и провели обыск. В этот момент в кармане брюк подозреваемого они обнаружили свёрток с содержимым, похожим на наркотическое средство.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу, которая подтвердила, что наркотик является «гашишом». Подозреваемым оказался гражданином Узбекистана.

В настоящее время мужчина арестован. В его отношении проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».