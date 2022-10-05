В Корме организовали встречу акима с жителями города

На встречу с акимом Шымкента Муратом Айтеновым в центр Корме пришли около двух сотен человек.

В огромном здании расположись передвижные приемные разных управлений, заместители акима и глава Шымкента.

«Уважаемые жители, я всегда говорю вам, что мы принимаем людей. Наши сотрудники регулярно встречаются с жителями, но бывают случаи, когда кто-то остался невыслушанным, специально для этого проводим дополнительные встречи», — говорит аким Шымкента Мурат Айтенов.

На прием к Мурату Айтенову записалась Зарахан Измирова. Женщина уже много лет живет одна, просит решить вопрос с очередью на жилье, аким на месте дает поручение рассмотреть вопросы и дать внятный ответ человеку.

«Я не умею пользоваться сетью, нет ЭЦП. Тут на месте мне показали и рассказали. Я узнала очередь, да, далеко, но что поделать. Зато пришла не зря, сделали ЭЦП, подсказали все что нужно знать», — говорит женщина.

На большой площадке сотни шымкентцев, среди них есть и гости. Бекзад Умаров из Актау, мужчина приехал с семьей в Шымкент навсегда, решил начать новую жизнь в мегаполисе, главное, что нужно решить — это работа.

«Я слышал что такие встречи проходят в Шымкенте, пришел просто узнать, получится ли. Я встал в список, кто ищет работу, мне на месте предложили несколько вариантов работы, которые я рассматриваю, и нашел. У другого управления узнал что нужно, чтобы получить жилье и заодно решил вопрос с вывозом мусора», — говорит Бекзад Умаров.

Другой житель Шымкента пришел к акиму спустя два месяца. От имени жителей массива Сайрам Баирбаек Мастфа поблагодарил главу города и сотрудников инфраструктуры и попросил все-же контролировать работу акимата жестче.

«Ребята молодые, что поделаешь, огонь играет. Но, работу делают, а вот за качеством нужно следить. У нас аким добрый, мне кажется, нужно чтобы стукнул по столу и чтобы мало не показалось, чтобы знали, что места можно лишиться быстро«, — сказал Баирбек Мустафа.

Пришли на встречу с Муратом Айтеновым больше двух сотен человек, на время приема никто из чиновников не покинул свое место и отвечал на вопросы горожан. Удалось решить сотни проблем на месте, глава Шымкента заверил горожан, что на этом встречи на завершены, он будет посещать объекты и встречаться с населением.