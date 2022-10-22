В Шымкенте масштабно отмечают день Республики. В выставочном центре Корме торжественная часть начинается с исполнения гимна Республики Казахстан.

Аким Шымкента поздравляет горожан со знаменательным днем. К казахстанцам спустя 13 лет вернулся День Республики. 25 октября вернули статус национального праздника в Казахстане.

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«Уважаемые шымкентцы! От всей души поздравляю вас с Днем Республики! 25-го октября 1990 года была принята декларация О государственном суверенитете. В этом году по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева этот день был учрежден как национальный праздник. Сегодня в стране принимаются масштабные реформы. В этом году внесены изменения и дополнения в Конституцию. Между институтами власти перераспределены полномочия, усилена роль парламента. В Казахстане сформирована новая политическая модель управления. Все это делается для создания в Казахстане открытого, справедливого общества, основанного на принципах демократии, защиты суверенитета и территориальной целостности республики! С Днем Республики Казахстан, это наш общенациональный праздник«, — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

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Глава города рассказал о развитии Шымкента. После того как город стал мегаполисом, в миллионник начали стекаться инвестиции. До конца года, по словам Мурата Айтенова, объем вложений достигнет 530 (пятисот тридцати) миллиардов тенге. В мегаполисе строятся школы, объекты здравоохранения. Ежегодно население города увеличивается на 40 тыс. человек. В этом году планируют построить больше одного миллиона квадратных метров жилья и обеспечить квартирами больше 8 тысяч семей. Создаются новые рабочие места, в городе строятся новые индустриальные зоны.

«За счет увеличения объема инвестиций бюджет города увеличился в 4 раза. После бурного развития экономики города, большое внимание уделялось городской инфраструктуре. Проведено строительство 32 объектов питьевого водоснабжения, 28 объектов электроснабжения, 21 объекта газоснабжения. Обеспеченность питьевой водой выросла до 98%, электроснабжением- до 97%, поставками природного газа населению- до 93%. Часть проблем инженерной инфраструктуры будет решена в следующем году, а в 2025 году-полностью», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

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В мегаполисе активно развивается бизнес. Почти четверть продукции легкой промышленности производится именно в Шымкенте. Предприниматели мегаполиса растут, развиваются, экспортируют свою продукцию за рубеж.

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В честь празднования Дня Республики в Шымкенте награждают выдающихся личностей Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность шымкентцам присуждают государственные награды. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, ветераны труда, деятели культуры и науки. Награды получают 29 жителей мегаполиса.

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В числе награжденных — корреспондент газеты «Казахстанская правда» Любовь Доброта, за статьи о жизни Шымкента журналисту вручают орден Курмет.

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«Конечно я очень рада получать награды это всегда приятно, особенно если награда совпадает с юбилеем. Мне завтра 60 лет и для меня это прекрасный подарок и оценка моего труда. Через полгода будет ровно 30 лет как я работаю в газете Казахстанская правда. Я верна этому коллективу, этой газете. И все свои годы я старалась писать материалы, которые помогали бы решать какие то вопросы, проблемы людей, помогали бы благоустраивать наши аулы, города, решать экономические и социальные проблемы, в этом и есть миссия журналиста. Всех горожан с большим удовольствием поздравляю с Днем Республики! Я счастлива что он вернулся из забвения, и мы снова его с таким размахом отмечаем. Я думаю, все люди живущие в нашей стране понимают, что это один из самых главных праздников. У всех людей есть возможность показать свое отношение к нашей стране«, — говорит Любовь Доброта, корреспондент, обладательница ордена «Курмет».

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Возрождение национального праздника – Дня Республики – результат эффективных реформ, проводимых в стране. 25-е октября имеет поистине историческое значение для нашей страны, отмечают жители Шымкента. С этого времени ведется отсчет становления и развития государства, у страны появилась Декларация независимости, в которой отражены главные человеческие и политические принципы.

«Сегодня великий день, 25-е октября. Поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Пусть наша республика процветает, растет и развивается. У нас прекрасная страна, и прекрасные люди в ней живут», — говорит Сапарбай Утемисулы, заслуженный артист Казахстана.

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«Спасибо большое за награду. Я считаю, что этот праздник очень важный для каждого казахстанца. Пусть в каждом доме будет мир и согласие, мирное небо над головой, пусть наша молодежь растет и развивается, учится патриотизму и любят нашу родину», — говорит Бейбит Толеметов, заместитель председателя шымкентского отделения патриотического движения «Желтоксан акикаты».

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После награждения шымкентцы и гости города смогли насладиться — танцами, игре на музыкальных инструментах и песнями.

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