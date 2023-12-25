Открытие сквера «Спутник» прошло в Шымкенте

Решена многолетняя проблема Шымкента.
Сегодня в центре Шымкента вновь открылся сквер «Спутник». Он находится на пересечении улиц Байтурсынова и Туркестанской.
Аким города Габит Сыздыкбеков открыл сквер в торжественной обстановке и поздравил жителей с этим событием.
Напомним, что более двадцати лет назад одно из любимых мест отдыха шымкентцев перешло в руки предпринимателей, а на месте сквера были построены торговые объекты.
Эта ситуация в течение многих лет вызывала недовольство жителей. Вопрос был поднят на отчетной встрече главы города с жителями Аль-Фарабийского района.
Вскоре было принято решение о восстановлении сквера. Предпринимателям был предоставлен альтернативный земельный участок в том же районе, также была выплачена компенсация. Стоит отметить, что работы по восстановлению и благоустройству зоны отдыха проводились за счет спонсоров.