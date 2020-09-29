Шымкент с каждым днем становится краше. Обновляются фасады многоэтажек, проводится ремонт дорог не только в центре города, но и на окраинах. Преображаются скверы и парки.

Техника разравнивает грунт для газона. По проектно-сметной документации это место в 8 микрорайоне Шымкента превратится в сквер, где появятся скамейки, освещение и тротуар по обе стороны.

«Здесь 23 школа. Наш участок начинается на этом месте между многоэтажками. На каждом отрезке посередине установим по четыре скамейки. Тротуар будет широким, мамы с колясками смогут гулять в сквере, а дети кататься на велосипедах», — рассказывает Сералы Айтбаев, представитель ТОО «Жасыл қала».

Очистить заброшенный участок от мусора было делом не простым. Пришлось задействовать технику. Перекопанная улица, пыль и шум от работающей спецтехники нарушили привычный уклад местных жителей. Они больше других ждут окончания строительства. Строители обещают управиться до конца ноября.

«Так здорово, скамейки будут, зелень деревья, цветы. А то думали, что опять коммерческие павильоны построят. Я в поликлинику по этой дороге хожу. Буду отдыхать здесь и детям хорошо», — делится Валентина Денисова, жительница г. Шымкента.

Еще одним местом притяжения горожан и жителей близлежащих дворов станет современный сквер на площади Аль-Фараби. Два музыкальных фонтана летними днями, украсят своими струями территорию возле театра. Пожилые люди уже оценили удобные скамейки.

В Шымкенте становится все больше красивых и уютных мест, где можно проводить время, отмечают горожане. Поэтому с особым нетерпением ждут завершения работ, наблюдают и даже контролируют.

Шынар Оразова