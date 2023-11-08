Скверу возле магазина «Спутник»,быть!

Старый сквер было решено восстановить после долгих лет споров, передает OTYRAR.

Участок несколько лет был предметом спора между местными жителями и предпринимателями. Одни хотели видеть здесь сквер, другие планировали построить торговый центр.

А другой бизнесмен уже успел возвести здесь магазин. Переговоры между акиматом и бизнесменами затянулись на годы.

«Там 4 строения, два двухэтажных, одноэтажных два здания. Имеется маленький базарчик там, люди торгуют, этим сейчас районный аким занимается», — говорит Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

Сегодня постройку сносят, на углу улиц Байтурсынова и Туркестанская появится зеленый сквер. Как рассказали в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, бизнесменами предоставили равноценный участок земли в другом месте и выплатят компенсацию за объекты по рыночной стоимости.

Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента

«Предварительно 460 миллионов, ранее сумму мы озвучивали и в антикоре, и бизнесмен согласилась. В 2021 году мы утвердили ПДП и там по нему будет располагаться сквер», — говорит Нурбол Жунисбеков, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента.

В акимате также рассказали что сквер будет построен за спонсорские средства, уже нашелся житель города, который готов выделить деньги на строительство зеленого оазиса посреди многоэтажек.