В Шымкенте разъясняют Послание президента

В Шымкенте продолжают разъяснять послание Президента РК Члены Общественного совета третьего мегаполиса встретились с коллективом ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

На повестке дня вопрос, в чем заключается суть Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

В первую очередь, это справедливое государство, единая нация и благополучное общество. Спикеры считают, что государство стремится сделать так, чтобы жизнь Казахстанцев стала еще лучше.

Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман и председатель городского Общественного совета Бауыржан Алтеев считают, что смысл сентябрьского послания в демократизации общества, развитие новых секторов сельского хозяйства, приведение в порядок законодательства.

«Данное Послание является логическим продолжением проведенного 5 июня республиканского референдума «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Референдуму предшествовала огромная разъяснительная работа. Ведь благодаря внесенным в Основной закон поправкам произошел переход к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Это перезагрузка системы управления, реформы судебной системы, потому что уже многое себя изжило и не применяется в практике. Нужна постоянная разъяснительная работа среди населения. Многие считают, что после Верховного суда идти просто некуда. Но это не так, ведь есть еще и Конституционный суд», — говорит Анарбек Орман.

Экономику Казахстана нужно ставить на новые рельсы, говорят спикеры. Работа впереди огромная, и результат должен быть налицо. На встрече также затронули земельные вопросы. По мнению спикеров, к налоговым нагрузкам на малый и средний бизнес надо подходить аккуратно.

«Те, кто хорошо работают, много инвестирует в экономику страны, выходят на прибыль, платят хорошую зарплату своим сотрудникам, заслуживают налоговых льгот. Спикер считает, что особенно эффективным и добросовестным предпринимателям можно передавать в частную собственность часть земли в индустриальных экономических зонах. «Главная ценность страны — это человек и его здоровье. Но сегодня, к сожалению, остались еще поселки без медицинского обслуживания. В ближайшие 2-3 года там необходимо срочно создать фельдшерско-акушерские пункты, чтобы людям не приходилось выезжать за медицинскими услугами в большие города».

Обсуждалась на встрече и тема минимальной заработной платы, которая, согласно Посланию, со следующего года составит 70 000 тенге. И это не предел, а лишь очередной этап. Развивая данную тему, Анарбек Орман отметил необходимость еще большей поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства. И это абсолютно правильно, считает Бауыржан Алтеев.

Встречи с жителями Шымкента будут проходить регулярно, заверили в совете.