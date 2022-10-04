Водоочистительное сооружение строится в Толебийском районе

В целях обеспечения жителей районного центра города Ленгер чистой питьевой водой строится водоочистное сооружение.

Специалисты отмечают, что если объект будет сдан в эксплуатацию в середине следующего года, то местное население будет пить качественную воду, соответствующую всем санитарным требованиям.

Строительство водоочистного сооружения в селе Коктерек Алатауского сельского округа Толебийского района началось в апреле текущего года. Строительство объекта стратегического значения находится под контролем заказчика — отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог районного акимата.

Амиржан Нупбаев, главный инженер подрядной организации:

«Стоимость объекта 620 млн тенге. Будет два резервуара для очистки 700 кубометров воды. Водоочистительное сооружение планируем сдать в мае следующего года. От графика не отстаем, все деньги осваиваем вовремя. Сдача его позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей г. Ленгер».

Горожане районного центра в дождливые дни весной и осенью пользовались загрязненной питьевой водой. Их жалобы были услышаны президентом страны. Вопрос сразу же был взят на контроль правительства, срочно были выделены денежные средства и начато строительство нового водоочистного сооружения. Работы в настоящее время продолжаются.

Максат Жумабаев, руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района:

«Объект переходной, будет завершен в июне-июле 2023 года. Пока да, в дождливые дни по водопроводу идет мутная вода. После сдачи объекта проблем с питьевой водой не будет»

Из 55 населенных пунктов Толебийского района 54 обеспечены централизованным водоснабжением. В целях проведения водопровода к селу Жанакуш разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на сумму 286,7 млн тенге.

Для финансирования данного проекта на следующий год были представлены документы в соответствующее отраслевое управление.