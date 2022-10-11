Жителя шымкента на 7 млн обманул аферист

Еще одной жертвой мошенничества стал житель Шымкента. У него обманным способом выманили 7 млн тенге.

В Управление полиции Абайского района обратился местный житель. Он рассказал, что знакомый пообещал в скором времени приобрести квартиру. За свои услуги мужчина запросил 7 млн тенге. Эту сумму доверчивый гражданин выдал и ждал обещанные квадратные метры.

Однако, спустя время знакомые обещание не выполнил и деньги не вернул. По данному сообщению сотрудниками полиции было начато расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в полицию 53-летний мужчина. Проводится расследование.

Тем временем, в полиции предупреждают, подобные случаи регистрируются с завидной регулярностью. Будьте внимательны и не доверяйте малознакомым людям.