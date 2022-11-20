20% детей в возрасте 7 лет страдают ожирением

20% семилетних детей в Казахстане страдают избыточным весом. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего подвержены ожирению мальчики. Причин много, говорят специалисты. Детям не прививают культуру питания, рано отнимают от груди и не могут обеспечить насыщенной витаминами пищей. Не хватает и физической активности. Психологи же говорят, психика у детей настолько слабая, что любой стресс они заедают калорийной пищей.

Любимые детьми сладкие шоколадки и газировка, а также соленые чипсы притупляют рецепторы, уверены диетологи. Это один из факторов, который может привести к избыточному весу. Ведь из-за этого дети чаще отказываются от привычных и полезных блюд. Супы, мясо, крупы, овощи и фрукты становятся для них безвкусными, не такими насыщенными как те продукты, где есть усилители вкуса.

«Все эти продукты дают нам энергию на 15-20-30 минут, после чего организм вновь хочет кушать, требует энергию. Если все эти продукты не преобразовывать в гликоген, то есть не делать физическую нагрузку, не тратить энергию, то она откалывается в виде висцерального жира и подкожного», — говорит Анастасия Печенкина, диетолог-нутрициолог.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане избыточный вес имеют 20% детей в возрасте семи лет. При этом чаще всего ожирением страдают мальчики, реже девочки. Специалисты говорят, исправить это можно. В школах нужно проводить зарядки между переменами, на уроках математики наряду с решением задач учить подсчету калорий, а на биологии увлечь детей выращиванием овощей. Но главное, это сбалансированное питание, отмечают специалисты, не все семьи могут себе это позволить.

«Только каждая вторая семья может дать разнообразное питание ребенку, когда он уже получает помимо грудного молока и дополнительное питание с микроэлементами, с витаминами. В зависимости от того с каким достатком проживают семьи«, — говорит Канат Суханбердиев, координатор программ по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН.

Из-за того, что в некоторых семьях живут по принципу — лишь бы не голодный, говорят эксперты, а на качество еды, насыщенность витаминами и микроэлементами не смотрят, дети и страдают избыточным весом. Психологи же говорят, еще одна причина ожирения — это «заедание» своих проблем.

«Он заедает очень часто проблемы со своими родителями. Они очень легко подвергаются буллингу, любая фраза от сверстников, которая была сказана, уже может повредить психологию ребенка, психику и ему тяжеловато, поэтому ему нужна помощь родителей», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Избыточный вес может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, суставами, страдают органы дыхания и опорно-двигательный аппарат. В юном возрасте это может сказаться на дальнейшем развитии организма.