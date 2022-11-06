6 человек погибли, 53 ранены в результате взрыва в Стамбуле

На одной из самых труистических и оживленных улицах Стамбула произошел взрыв бомбы. Местные власти сообщают о 6 погибших и 53 раненных, передает OTYRAR со ссылкой на Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть террористическим актом, по предварительным данным, к нему причастна женщина.

Он подчеркнул, что виновные в инциденте на улице Истикляль и те, кто за ними стоит, понесут заслуженное наказание.

“Попытки давления на Турцию и турецкий народ с помощью терроризма никогда не достигнут своей цели”,-заявил президент.

Недалеко от места происшествия оказалась уроженка Шымкента Надежда Вербицкая. С девушкой связались наши коллеги из издания Elitar и разузнали, что на самом деле происходило в Стамбуле в минуты взрыва.

«В воскресный день мы направлялись на прогулку, погуляли и решили зайти на одну их самых популярных улиц- Таксим, и улица Истикляль. Но, не успели мы до туда дойти как услышали взрыв, сейчас на место летит вертолет, едут кареты скорой помощи. Произошел взрыв и по предварительной версии, это теракт. Больше десяти человек погибло, много раненых. Люди оттуда в панике бежали по улице, плакали. Появились в сети кадры с места происшествия, это просто ужасно то, что случилось. Явно там и есть дети пострадавшие, на кадры попала пустая коляска. Пока неизвестно кто виноват, улицы перекрыты и людей оттуда эвакуировали«, — поделилась Надежда Вербицкая, уроженка Шымкента.