Туркестан- духовная колыбель. Эксперты из 20 стран мира съехались на юг

Туркестан — духовная столица тюркского мира, а на три дня он стал еще и центром сохранения всемирного культурного наследия и туризма. На Международную конференцию съехались более 400 человек, в том числе более 60 экспертов из 20 стран мира.

Темой пленарного заседания стали исторические городские ландшафты: развитие туризма и сохранение объектов.

Гульмира Ахбердиева, руководитель управления туризмом Туркестанской области:

«У нас есть прекрасный объект, как мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, который внесен в список ЮНЕСКО, и раз у нас одно из направлений в туризме — это паломнический туризм, зиерат-туры, для нас это будет очень важно. Сегодня приехало много иностранных экспертов, которые расскажут, как же все-таки правильно применять такие объекты в туризме. Раз Туркестан провозглашен как духовная столица тюркского мира, мы должны об этом не забывать. Итог всей конференции выпуск Туркестанской Декларации по управлению и устойчивому туризму именно мавзолея Ясави. Второе будут подписаны меморандумы о сотрудничестве. Также будут проходить интересные сессии. Конференция поделена на две части. Первая- это материальное наследие и вторая – духовное наследие».

Туркестан – один из древнейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии. Возникший в 490 году, он достиг своего расцвета в XII веке. Окруженный мощными крепостными стенами, Туркестан был административным центром среднеазиатских правителей из династий хорезмшахов, монголов, тимуридов, шейбанидов. В XVI – XVIII века вв. он был столицей Казахского ханства, располагаясь на стыке кочевой и оседлой культур, на пересечении торговых путей. В этом городе проходили величественные церемонии вступления на престол ханов с участием представителей других государств. Слава города простиралась по всему миру.

В немалой степени этому способствовало имя Ходжи Ахмеда Ясави – дервиша, проповедника суфизма, поэта жившего в этом городе. Над скромной усыпальницей святого, ставшей местом паломничества, трехкратное посещение которой приравнивалось к хаджу в Мекку, по приказу Амира Тимура был воздвигнут величественный мавзолей. Так, Туркестан заслужил славу мусульманской святыни. Это уникальное архитектурное сооружение включено в «Список всемирного наследия ЮНЕСКО».

Мавзолей Ходжа Ахмед Ясави – непревзойденный шедевр средневекового зодчества. Это удивительный комплекс дворцов и храмов из 30 различных комнат и залов. Внешний диаметр главного купола – более 40 м, окружность – 130 м, высота минаретов – 12 м. Поражают впечатление элегантность декора, узорные своды потолков, цветная мозайка. Памятник восстановлен в своем первозданном виде и охраняется государством. Каждый может полюбоваться жемчужиной Средневекового Востока в городе Туркестан.

«Туркестан для меня все – это национальная святыня и город высочайшей духовности, и я считаю, что нам очень повезло, что два великих гения родились здесь. Это – Абу Насыр Аль-Фараби и Ходжа Ахмет Ясави. Их знание арабского языка позволило в то время, как английский сегодня, войти в мировую, глобальную культурную систему и дать те откровения, которые сегодня актуальны. Понятие чести, уважения, и, я считаю, что каждый человек, который совершает путь сюда — это дорога к себе, но она требует очень сильных раскрытий, качественных сдвигов сознания. Если говорить в плане материальных ценностей, то этому комплексу нет равных. Это великолепные формы, четкая геометрия, мозайка, такого нигде не было. Это как алмаз, светит всеми гранями, а вершиной всего этого является духовность наследия Ясави и то, что мы говорим, что Туркестан стал духовной столицей тюркского мира, но я хотела бы его расширить и не ставить в эти рамки, а всего человечества. Тур Хейердал не верил ни в какие границы. Он говорил, что они существуют лишь в умах некоторых людей и вот это место дает понять, что границы только в голове. Мы сегодня говорим о трех видах туризма: сакральный, паломнический и религиозный. Иногда в турфирмах не видят дефиниции между ними, а на самом деле вот в Израиле, чтобы человек работал на паломническом туризме, он учится 3 года и вот, что столько людей идут сюда и это маркер и надежда нашего народа. Когда случаются какие-то проблемы, и это место должно давать надежду, и эту надежду мы должны подкрепить тонким подходом. На юге вообще Бог все дал. Во-первых, западный Тянь-Шань, Аксу-Джабаглы, Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк, Каратау, Отырар, который весь мир знает, и все когда это объединяется, это брендирование территории и вместе мы даем, что это есть у нас и нигде, то люди конечно понимают, но должен быть исключительный сервис, потому что сервис — это чувства. Чем выше сервис, тем выше чувства и каждое хорошее путешествие делает человека и благодарным этому месту и уважение к этим людям. Никто не сказал лучше, чем Сулейменов, то что мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в других. Вся философия Ясави, когда он говорил, бедного подними, незнающего возвысь. Это очень актуально, как никогда, а самое главное, он говорил, что знание – это дитя опыта, он создал эмпирическую школу познания, которая идет через знания и туризм – это и есть знание и большой опыт»,- говорит Бахыт Оразымбетова, член национального комитата ЮНЕСКО по нематериальному наследию.

«ЮНЕСКО- организация, которая занимается собранием духовного наследия, а Туркестан – это столица тюркского мира и мы ремесленники сейчас со всех регионов Казахстана тоже выставили свою продукцию ручной работы в этноауле. Мне кажется, наш приезд, ярмарка, тоже приурочена к мероприятию, но основным является конференция ЮНЕСКО. Мы ремесленники тоже послы культуры своей страны. Сегодня очень интересно послушать спикеров из разных стран и программа очень насыщена»,- делится Айгуль Жансерикова, президент национальной ассоциации «Қазақ өнер».

Сегодня наследие Ясави известно и за пределами Казахстана. Его труды являются не только источником вдохновения и духовности для человечества, но и стали основой воспитания целого поколения ученых. В 2003 году мавзолей внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Аким Туркестанской области Дархана Сатыбалды отметил, что основоположник тюркской ветви суфизма является важной фигурой для духовности нации.

Аким Туркестанской области, Дархан Сатыбалды:

“Туркестан – гордость нашей нации. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич в ходе визита в нашу область поднял вопрос о присвоении Туркестану статуса духовной и исторической столицы страны. В этом направлении ведется соответствующая работа. Новый статус города, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему развитию Туркестана. Ходжа Ахмет Ясави, которого называют Великим учителем, имеет особое значение для тюркского мира. Он пропагандировал добродетель, единство, труд. Ходжа Ахмет Ясави – источник казахской духовности, выдающийся представитель нашей культуры и литературы, один из величайших гениев ислама. Я думаю, что ясавиведение как наука будет бурно развиваться. Мавзолей Ясави в Туркестане – это шедевр архитектуры. Такие памятники очень редки в мире. Для нашей истории этот мавзолей очень ценен. Эти две ценности делают Туркестан уникальным местом. В этом наследии и заключается главное историческое значение священного города. Надеюсь, что наши исследователи и ученые будут успешно изучать великое историческое наследие. Уверен, что международная конференция откроет новые данные о Туркестане”.

Сегодня сакральные объекты посещают не только с религиозными целями. Растет число туристов, испытывающих интерес к исторической и культурной составляющей традиционных паломнических маршрутов. Важно своевременно разработать стратегию по управлению туристическими потоками и самими объектами, чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг, безопасность туристов, а также сохранить сакральные и исторические объекты. В этой связи, важной составляющей международной инициативы стало принятие Туркестанской Декларации «Развитие устойчивого туризма на объектах сакрального значения».

Жанар Темирбекова, ректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави:

«Самое интересно во всем этом , как на протяжении тысячелетий сохранялся такой большой интерес к личности Ясави и мавзолею, как город стал магнитом для паломников, те кто ищет истину и хотят быть приближенными, осветленными в этом направлении? Суфийский ученый, который жил тысячу лет назад, как получилось, что его наследия до сих пор актуальны? Это все вызывает восхищение, восторг, и наш город в целом обязан своему величию именно этому суфию в честь которого был возведен мавзолей. Сейчас, как вы знаете, мавзолей является объектом охраны всемирного материального наследия вошедшего в список ЮНЕСКО. Конечно, когда мы говорим о таких важных вещах, встает вопрос о туризме, каков будет туризм в городе Туркестан. Мы знаем, что есть прекрасный пример городов, как Бухара, Самарканд, Стамбул, Израиль. В этих городах развит духовный туризм и сегодня будет интересно послушать наших коллег из этих городов, и нам, конечно, нужно будет выработать свою собственную дорожную карту по развитию данного направления в Туркестан. Город Туркестан священный не только для всех казахстанцев, но и для всех тюркоязычных народов. В целом наш университет, как и все вузы, который позиционирует себя, как международный, преследует три миссии: образовательная, научная и развитие общества, и здесь ведется огромная работа нашим университетом по внесению вклада в развитие города и тюркоязычного мира. В наш университет мы приглашаем много специалистов, которые могли бы рассказывать и делиться ценным опытом».

По итогам конференции подписали меморандумы в частности «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан с Центром археологии и археологических раскопок Турина в Восточной Азии, а также НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» с Международным институтом центральноазиатских исследований и Международный казахско-турецкий университет имени Ясави с Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры. Эти соглашения должны укрепить взаимное сотрудничество.